觀光局徹查國旅造假 違者全數追回補助並追究刑責
〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客不來，政府去年投入3億元希望能振興國內觀光，卻被立委黃國書踢爆有業者捏造假資料申請補助。觀光局今表示，針對外界有疑慮的案件，將重新審查，如有業者補助申請資料或單據不實，將不准予核銷，至於已核准或核銷案件如有虛偽造假冒領補助款者，除追回全數補助，並將函送檢察機關依法追究刑責。
立委黃國書昨在交通委員會上揭露3億元的國旅補助弊端，要求交通部徹查。觀光局長周永暉表示，若經查有不實，一定會追回所有補助款項。交通部長賀陳旦則承諾，2個月內一定查清，並向外界公開報告。
觀光局表示，為落實「擴大國內旅遊措施」的精神，秉公開、公正、公平原則受理補助申請，並切實依所訂「補助接待大陸地區人民來臺觀光業務受衝擊之旅行業辦理國內旅遊實施要點」審查核銷；對於外界質疑團量大或有疑慮的申請案件，將重新審查，若確實有未依規定申請補助或有虛報、浮報，會秉持勿枉勿縱的原則，追繳全數補助經費外，並依相關法律程序處理。
觀光局也解釋，補助要點所訂申請及核銷作業的規定相當嚴謹，如明確規範每家旅行業者每月最多不得申請超過20團，但並未排除同一負責人有多間旅行社不能同時申請補助；同時明訂旅行社申請核撥補助時需簽署切結書，切結該公司檢附內容（包含旅行團團員照片）一切屬實，未有向其他機關申請同項目補助或有虛報、浮報等情事。
此外，也規定旅遊團體餐廳、住宿、交通等審核基準，不因申請業者的團量大小而有差異。
另，黃國書也發現，同一旅行社不同旅遊團的行車紀錄器紀錄只是修改日期後再複製貼上，對此觀光局表示，將公路總局合作，取得遊覽車GPS資料進行行程比對。審核作業中如有發現業者補助申請之資料或單據不實，均不准予核銷，已核准或核銷後如經查有虛偽造假冒領補助款者，除予全數追繳回外，並將函送檢察機關依法追究刑責。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 李永得穿夾腳拖被盤查 張景森：我穿去101吃飯
- 李永得被盤查案 國民黨聲援警署長及員警
- 立院初審 僑委增至200人 任期減為2年
- 李永得被警盤查 林全：按北市作法就好
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 馮勝賢任中職秘書長 職棒球員第1人
- 送自己生日禮 偷兩件近4萬元潮服
- 北台灣冷暖晴雨交替 吳德榮：週六又有冷氣團
- 私立殯葬設施全違法 柯市府僅罰13件
- 轉型綠能、智慧產業 勞動部為南部做了這件事...
- 幫客戶繼承母遺產 代書冒刻印判刑2月
- 不滿超商店員 手滑哥潑熱咖啡
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 男子承認強暴12歲女童 當庭釋放原因是…
- 印尼政策轉彎 家庭幫傭禁輸令解除
- 老翁八卦山區失蹤3日 百人大搜山
- 遠航馬公重落地 飛高旅客苦等檢修
- 歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- 澎湖公車撞雨遮木頭插窗 20餘名乘客虛驚一場
- 蘭展成果發表會 賴清德：目前無其他政治規劃
- 長照出院準備服務普及率 衛福部長：半年後提升到10％
- 北辰國小慶90歲 木造宿舍爭設校史館
- 不可思議 金庸射鵰英雄傳曾是禁書
- 草湖溪自行車道 一橋之隔差很大
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 〈廢核救家園〉福島核災6年 真相漸解
- 三重清晨惡煞砍人 青少年1命危1受傷
- 台南幫第三代出擊 從大海出發
- 《自由廣場》犯罪熱點 應體諒警察盤查
- 金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 廢止BRT 台中新舊市府都被糾正
- 貨運承攬賺比海運多 捷迅EPS5.27元奪冠
- 《中英對照讀新聞》Islam is the world’s fastest growing religion 伊斯蘭教是全世界成長最快的宗教
- 達欣、裕隆爭霸 「經驗值」勝利密碼
- 想跟正妹約會 男展「雄風」跳入鱷魚河險喪命
- 樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車
- 〈體檢家庭風險〉分析e-人格 自我保護
- 王治平4月開唱 王若琳唱和老爸
- 高接梨套袋 二林一片黃海
- 〈紐約性愛檔案〉比起性 男人更想要的東西
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
標題：觀光局徹查國旅造假 違者全數追回補助並追究刑責
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email