觀光局徹查國旅造假 違者全數追回補助並追究刑責

2017-03-21 11:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客不來，政府去年投入3億元希望能振興國內觀光，卻被立委黃國書踢爆有業者捏造假資料申請補助。觀光局今表示，針對外界有疑慮的案件，將重新審查，如有業者補助申請資料或單據不實，將不准予核銷，至於已核准或核銷案件如有虛偽造假冒領補助款者，除追回全數補助，並將函送檢察機關依法追究刑責。

立委黃國書昨在交通委員會上揭露3億元的國旅補助弊端，要求交通部徹查。觀光局長周永暉表示，若經查有不實，一定會追回所有補助款項。交通部長賀陳旦則承諾，2個月內一定查清，並向外界公開報告。

觀光局表示，為落實「擴大國內旅遊措施」的精神，秉公開、公正、公平原則受理補助申請，並切實依所訂「補助接待大陸地區人民來臺觀光業務受衝擊之旅行業辦理國內旅遊實施要點」審查核銷；對於外界質疑團量大或有疑慮的申請案件，將重新審查，若確實有未依規定申請補助或有虛報、浮報，會秉持勿枉勿縱的原則，追繳全數補助經費外，並依相關法律程序處理。

觀光局也解釋，補助要點所訂申請及核銷作業的規定相當嚴謹，如明確規範每家旅行業者每月最多不得申請超過20團，但並未排除同一負責人有多間旅行社不能同時申請補助；同時明訂旅行社申請核撥補助時需簽署切結書，切結該公司檢附內容（包含旅行團團員照片）一切屬實，未有向其他機關申請同項目補助或有虛報、浮報等情事。

此外，也規定旅遊團體餐廳、住宿、交通等審核基準，不因申請業者的團量大小而有差異。

另，黃國書也發現，同一旅行社不同旅遊團的行車紀錄器紀錄只是修改日期後再複製貼上，對此觀光局表示，將公路總局合作，取得遊覽車GPS資料進行行程比對。審核作業中如有發現業者補助申請之資料或單據不實，均不准予核銷，已核准或核銷後如經查有虛偽造假冒領補助款者，除予全數追繳回外，並將函送檢察機關依法追究刑責。