公務員年資改採10年計年金 綠委：只是讓公務員領更多！

民進黨立委李麗芬（左）、李俊俋（中）召開「依法安置下的灰暗」記者會。（記者廖振輝攝）

2017-03-21 11:09

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對考試院昨通過「公務人員退休撫卹法草案」因參考勞工保險年資計算基準，年金採計年資由年金改革委員會主張的15年改為10年。民進黨團書記長李俊俋表示，此版本雖能提高公務員退休俸，卻會加重政府負擔，呼籲考試院對年改法案審查應「著重本意、而非金額」。

考試院昨針對「公務人員退休撫卹法草案」召開第六次全院審查會，在經過近五個小時討論後各委員取得共識，同意將年金採計年資由原先銓敘部與年改會主張的15年改為10年，雖有機會增加公務員提領退休金金額，卻可能同時因母數提高導致國庫支出上升。

民進黨團書記長李俊俋、立委鍾孔炤上午共同召開記者會。李俊俋強調，年金改革目的是希望讓年金永續發展，考試院不該只拘泥在計算金額的高低，若依照原先15年的年資計算，預估能降低政府12%的財政負擔，若改為10年「只降低8%」，反而會造成政府財政負擔更大。

鍾孔炤也說，勞工採計年資未來是要以五年計、還是拉長到十五年，目前還未定案，且勞工一直以來都是保險制，將公務員年金計算與勞保計算基礎相比，「是不同的對比」。

李俊俋強調，年改法案最終版本還是立法院說了算，呼籲考試院應盡速將草案送進立法院，同時法案審查應回歸年金改革原則，不要只拘泥在最終退休金金額高低。