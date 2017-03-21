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李永得遭盤查 邱太三：法制和執行面都沒問題

2017-03-21  11:11

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得日前在台北轉運站遭警方盤查，引發各界討論，不過法務部長邱太三今日指出，這次事件中，警方在法制面、執行面都沒有問題。

根據《聯合報》報導，邱太三今日受訪時指出，警察職權行使的主管機關是警政署與內政部，是屬於前端的犯罪預防及行政調查，法務部並非主要的職掌機關。

邱太三提到，自己當年的「警察職權行使法」是主要的推動者，但他以「局外法律人」的身分來看，這件事在法制面、執行面上都是沒問題的，在警察在執行上的「技巧面」則可以當作以後的教材。

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  • 法務部長邱太三今指出，這次李永得遭盤查事件中，警方在法制面、執行面都沒有問題。（資料照，記者王藝菘攝）

    法務部長邱太三今指出，這次李永得遭盤查事件中，警方在法制面、執行面都沒有問題。（資料照，記者王藝菘攝）

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