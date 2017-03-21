李永得被警盤查 林全：按北市作法就好

2017-03-21 10:50

〔記者鄭鴻達／台北報導〕客委會主委李永得日前於台北轉運站超商前，被4名保安警察大隊第五中隊員警攔查，但李永得認為警方攔查未符程序，拒絕配合，引發爭議。對此，行政院長林全指出，目前這問題因台北市政府執行，就按台北市政府目前作法就好。

李永得日前穿著拖鞋、居家服，於台北轉運站超商購物完後，被保大員警攔查要求出示證件，因李永得認為警方未說明理由而拒絕盤查，身旁一名路人見狀仗義執言，雙方發生爭論，李永得事後於臉書PO文質疑「台北市什麼時候變成警察國家」，怎發正反意論。

林全今日於立法院受訪時，簡短表示這問題因為是台北市政府在執行，就按照台北市政府目前的作法就好。