警察看眼神攔查？ 網友彙柯P「超可疑」眼神集....

網友整理了台北市長柯文哲超豐富的「眼神大全」，並且笑稱柯文哲是「政壇表情帝」、「超級可疑」。（圖擷取自「小聖蚊的治國日記」臉書頁）

2017-03-21 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得無故遭警方攔查，引起各界議論，許多網友在網路上掀起「怎麼樣才不會被攔查」的討論。而臉書頁「小聖蚊的治國日記」則整理出台北市長柯文哲的「眼神大全」，笑稱這位「政壇表情帝超級可疑」。

「小聖蚊的治國日記」PO文表示：「警察靠眼神查人的話，第一個被帶走的就是這個阿伯。」並且整理出柯文哲超豐富的表情包，共有16種眼神。柯文哲經典的表情包讓網友們看了以後表示：「想買這組貼圖，拜託柯P賣肖像權」、「這組貼圖一在Line上架，柯P房貸可以當天還清了」，「小聖蚊的治國日記」決定滿足網友們的期望，正在研擬繪製「柯P眼神貼圖」等相關事宜。

有網友加入搞笑的行列，貼出前台北市長參選人連勝文在籃球場上經典的姿勢揶揄。