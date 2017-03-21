李永得被盤查案 國民黨聲援警署長及員警

2017-03-21 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕客委會主委李永得日前穿夾腳拖鞋在台北轉運站遭警方盤查後，與妻子、民進黨立委邱議瑩同聲批評警方執法不當，質疑台北成了「警察國家」，警政署長陳國恩也被綠營檢討，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會聲援陳國恩與基層員警，要警方別屈服於綠色暴力。

洪孟楷表示，在太陽花學運邁入三週年之際，民進黨仍無法處理兩岸協議監督條例草案，又找不出當年施暴的警察，因此警政署長的位子就一直被虎視眈眈，連日來綠營賤踏警察職權，難道就只是為了拉下陳國恩？

他說，警察難道不能預防犯罪或臨檢嗎？過去李永得擔任高雄市副市長時，高雄警方針對酒駕執行臨檢勤務，當時身為副市長的李永得怎麼沒有一句批評的話？綠營立委無限上綱，劍指陳國恩，邱議瑩的說法也很瞎，難道是在質疑基層員警為何不認識客委會主委？不認識「立委的先生」？

洪孟楷並當場上網到陳國恩的「NPA署長室」臉書留言板留言，「拒絕政治力介入影響員警執情業務﹗執法手段可以討論，但是非總會分明﹗經層員警辛苦了﹗警政署長請有肩膀，不畏當權者的惡勢力﹗」