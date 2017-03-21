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遭盤查後首度出面 李永得笑稱要正眼看警

客委會主委李永得。（資料照）

2017-03-21  11:15

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得在台北轉運站因穿著夾腳拖、行動匆促，遭員警認為可疑，並將李永得攔下盤查。李PO文抱怨引發社會議論，並在今天出面回應，強調警方執法需有SOP。

李永得指出，當時他完全沒有預期就突然遭盤查，「任何一個人心裡都會不舒服」。李永得說警方為了治安當然有權執行職務，但執行職務要有一定SOP。李也笑稱，朋友打電話來說笑，說以後不要穿拖鞋，不要斜眼看警察，以後看警察要看正眼。

李永得表示，當時警方要他出示證件，但他只是要買東西，沒隨身攜帶證件，警方便要他念身分證字號，讓他感到不滿，認為無故盤查這點警方可改進。

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