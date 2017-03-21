前瞻變錢瞻計畫？ 國民黨： 為2018選舉綁樁

2017-03-21 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕行政院昨天召開記者會說明「前瞻計畫」，遭媒體質疑聽不懂、沒有意義，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會進一步質疑，所謂「前瞻計畫」根本就是為了二０一八年地方選舉綁樁的「『錢』瞻計畫」。

洪孟楷表示，昨日九位排排坐的行政院部會首長、次長，無法說清楚、講明白計畫內容，未來還要地方政府報計畫上來，所謂「前瞻計畫」根本就是假的，灑錢才是真的，他懷疑根本就是為了二０一八年地方選舉綁樁，只是「『錢』瞻計畫」，且集中在綠營執政的縣市，根本就是司馬昭之心，也證明絕對的權力，絕對腐化。

他質疑，「前瞻計畫」一紙一兆，根本就是空話，從昨日行政院網路直播記者會來看，內容荒腔走板，還被一名媒體記者質疑聽不懂這些人在說什麼，只有細節，沒有方向，蔡政府已經上任十個月了，竟還發生這種情況，難怪不被人民信賴。

洪孟楷還批評行政院發言人徐國勇的說法更好笑，竟說這個計畫的目的是要「不淹水、不缺水、喝好水」，台灣難道是第三世界國家嗎？他質疑這凸顯了蔡政府沒有施政中心與思想。