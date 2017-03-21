前瞻基礎建設記者會不知所云？ 林全：週四會清楚說明

2017-03-21 09:33

〔記者鄭鴻達／台北報導〕多名行政院官員昨日出席前瞻基礎建設計畫說明記者會，遭質疑說明不清楚。行政院長林全受訪指出，因計畫涉及好幾個項目，擔心一次講份量太多，因此才規劃週一先就水資源及綠能說明，若有不清楚者，他週四會親自就預算目標清楚說明。

行政院發言人徐國勇、行政院政務委員吳政忠、內政部次長林慈玲、經濟部部長李世光、農委會副主委陳吉仲、國發會主委陳添枝、科技部次長蘇芳慶、交通部次長范植谷與環保署副署長詹順貴等，昨出席「前瞻基礎建設計畫記者會（綠能建設、水資源）」記者會，說明建設內容，但被在場記者質疑不知所云。

林全受訪指出，稍後看記者會也覺得有很多地方沒說很清，可能是週六分工不清，官員以為數字細節等週四由他說明，就沒把數字拿出來，因計畫涉及好幾個項目，擔心一次講份量太多，因此才規畫週一先就水資源及綠能建設說明，今日則會就數位建設進行說明。

該計畫條例會在本週五行政院會通過，屆時會將計畫內容向大家說明，今日說明的部分也會比昨天更清楚，而週四他會親自就預算、軌道及城鄉建設部分，盡可能與大家說明清楚。

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