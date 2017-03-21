前瞻基礎建設記者會不知所云？ 林全：週四會清楚說明
2017-03-21 09:33
〔記者鄭鴻達／台北報導〕多名行政院官員昨日出席前瞻基礎建設計畫說明記者會，遭質疑說明不清楚。行政院長林全受訪指出，因計畫涉及好幾個項目，擔心一次講份量太多，因此才規劃週一先就水資源及綠能說明，若有不清楚者，他週四會親自就預算目標清楚說明。
行政院發言人徐國勇、行政院政務委員吳政忠、內政部次長林慈玲、經濟部部長李世光、農委會副主委陳吉仲、國發會主委陳添枝、科技部次長蘇芳慶、交通部次長范植谷與環保署副署長詹順貴等，昨出席「前瞻基礎建設計畫記者會（綠能建設、水資源）」記者會，說明建設內容，但被在場記者質疑不知所云。
林全受訪指出，稍後看記者會也覺得有很多地方沒說很清，可能是週六分工不清，官員以為數字細節等週四由他說明，就沒把數字拿出來，因計畫涉及好幾個項目，擔心一次講份量太多，因此才規畫週一先就水資源及綠能建設說明，今日則會就數位建設進行說明。
該計畫條例會在本週五行政院會通過，屆時會將計畫內容向大家說明，今日說明的部分也會比昨天更清楚，而週四他會親自就預算、軌道及城鄉建設部分，盡可能與大家說明清楚。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 李永得穿夾腳拖被盤查 張景森：我穿去101吃飯
- 李永得被盤查案 國民黨聲援警署長及員警
- 立院初審 僑委增至200人 任期減為2年
- 李永得被警盤查 林全：按北市作法就好
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 明朝寶藏曝光 「江口沉銀」傳說被證實
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 馮勝賢任中職秘書長 職棒球員第1人
- 送自己生日禮 偷兩件近4萬元潮服
- 北台灣冷暖晴雨交替 吳德榮：週六又有冷氣團
- 私立殯葬設施全違法 柯市府僅罰13件
- 轉型綠能、智慧產業 勞動部為南部做了這件事...
- 幫客戶繼承母遺產 代書冒刻印判刑2月
- 不滿超商店員 手滑哥潑熱咖啡
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 男子承認強暴12歲女童 當庭釋放原因是…
- 印尼政策轉彎 家庭幫傭禁輸令解除
- 老翁八卦山區失蹤3日 百人大搜山
- 遠航馬公重落地 飛高旅客苦等檢修
- 歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- 澎湖公車撞雨遮木頭插窗 20餘名乘客虛驚一場
- 蘭展成果發表會 賴清德：目前無其他政治規劃
- 長照出院準備服務普及率 衛福部長：半年後提升到10％
- 北辰國小慶90歲 木造宿舍爭設校史館
- 不可思議 金庸射鵰英雄傳曾是禁書
- 草湖溪自行車道 一橋之隔差很大
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 〈廢核救家園〉福島核災6年 真相漸解
- 三重清晨惡煞砍人 青少年1命危1受傷
- 台南幫第三代出擊 從大海出發
- 《自由廣場》犯罪熱點 應體諒警察盤查
- 金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 廢止BRT 台中新舊市府都被糾正
- 貨運承攬賺比海運多 捷迅EPS5.27元奪冠
- 《中英對照讀新聞》Islam is the world’s fastest growing religion 伊斯蘭教是全世界成長最快的宗教
- 達欣、裕隆爭霸 「經驗值」勝利密碼
- 想跟正妹約會 男展「雄風」跳入鱷魚河險喪命
- 樹林鐵路立體化 想搭上前瞻列車
- 〈體檢家庭風險〉分析e-人格 自我保護
- 王治平4月開唱 王若琳唱和老爸
- 高接梨套袋 二林一片黃海
- 〈紐約性愛檔案〉比起性 男人更想要的東西
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：前瞻基礎建設記者會不知所云？ 林全：週四會清楚說明
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分