| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強烈東北風影響 18縣市發布陸上強風特報 木柵傳出工地意外 貨車司機命危送醫 經典賽Live》巴倫汀又敲長打 荷蘭扳平波多黎各 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

爭前瞻建設！台南百億科學城、高雄海洋產創專區有譜

政府推動前瞻基礎建設，政院昨公布投入3千億打造綠能水台灣，其中包括台南市百億元沙崙綠能科學城，高雄市爭取55億元的海洋科技產業創新專區也有譜。圖為總統蔡英文及台南市長賴清德視察畫面。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-03-21  09:37

〔即時新聞／綜合報導〕行政院本週院會將通過總金額約兆元的「前瞻基礎建設特別條例草案」及預算草案，計畫曝光後，各縣市就積極爭取建設，昨天政院公布將投入3千億打造綠能水台灣，其中包括台南市百億元沙崙綠能科學城，高雄市爭取55億元的海洋科技產業創新專區也有譜。

行政院昨公布，「水環境建設」約投入2500億元，綠能建設為500億元，要讓台灣未來「不缺水、不淹水、喝好水」。其中綠能建設包括台南沙崙綠能科學城百億投資、高雄海洋科技與台中港離岸風電產業專區等，投入預算不多，卻能帶來1.8兆的國內外投資，未來台灣將能變成亞洲綠能的重要生產基地，整體經濟效益預估可達3兆元。

《風傳媒》報導，高雄市長陳菊爭取下，閒置已久的興達港可望轉型為離岸風電水下基座生產基地，高雄爭取55億元海洋科技產業創新專區，出現曙光。

報導提到，政務委員吳政忠表示，風電建設部分，離岸風電產業包括水下碼頭、風機葉片製造與港口組裝等項目，規劃在高雄推動水下基座製造，在台中港推動風機葉片製造與組裝，未來有機會成為亞洲生產基地。太陽能部分，政府預計投資250億元，台南沙崙綠能科學城聯合研發中心經費，大約佔總預算的一半。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：爭前瞻建設！台南百億科學城、高雄海洋產創專區有譜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.