爭前瞻建設！台南百億科學城、高雄海洋產創專區有譜
2017-03-21 09:37
政府推動前瞻基礎建設，政院昨公布投入3千億打造綠能水台灣，其中包括台南市百億元沙崙綠能科學城，高雄市爭取55億元的海洋科技產業創新專區也有譜。圖為總統蔡英文及台南市長賴清德視察畫面。（資料照，記者吳俊鋒攝）
〔即時新聞／綜合報導〕行政院本週院會將通過總金額約兆元的「前瞻基礎建設特別條例草案」及預算草案，計畫曝光後，各縣市就積極爭取建設，昨天政院公布將投入3千億打造綠能水台灣，其中包括台南市百億元沙崙綠能科學城，高雄市爭取55億元的海洋科技產業創新專區也有譜。
行政院昨公布，「水環境建設」約投入2500億元，綠能建設為500億元，要讓台灣未來「不缺水、不淹水、喝好水」。其中綠能建設包括台南沙崙綠能科學城百億投資、高雄海洋科技與台中港離岸風電產業專區等，投入預算不多，卻能帶來1.8兆的國內外投資，未來台灣將能變成亞洲綠能的重要生產基地，整體經濟效益預估可達3兆元。
《風傳媒》報導，高雄市長陳菊爭取下，閒置已久的興達港可望轉型為離岸風電水下基座生產基地，高雄爭取55億元海洋科技產業創新專區，出現曙光。
報導提到，政務委員吳政忠表示，風電建設部分，離岸風電產業包括水下碼頭、風機葉片製造與港口組裝等項目，規劃在高雄推動水下基座製造，在台中港推動風機葉片製造與組裝，未來有機會成為亞洲生產基地。太陽能部分，政府預計投資250億元，台南沙崙綠能科學城聯合研發中心經費，大約佔總預算的一半。
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