李永得穿夾腳拖被盤查 張景森：我穿去101吃飯
2017-03-21 07:45
李永得著夾腳拖在台北轉運站被攔查。（資料照，記者鄭景議翻攝）
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得穿夾腳拖遭警察盤查，引發眾多議論，而一向是夾腳拖愛好者的政務委員張景森直說「我都穿夾腳拖去101吃飯了！」，還說「從這件事情看出來，承認『夾腳拖』是台灣的正式服裝，真是刻不容緩！」
李永得遭盤查事件，引發警察是否執法過當、人權是否受保障等嚴肅議題，但也引發一堆網路議論，如夾腳拖能不能穿出門？或是壞人怎麼辨識…等。
張景森是夾腳拖的愛好者，不止平常穿，連登山、路跑都穿著心愛的夾腳拖，還沒事po網，眾告朋友；看到李永得遭盤查，隨即po網告訴朋友「我都穿夾腳拖去101吃飯了！」，認為該事不可思議，也再公開呼籲，把夾腳拖列為台灣的正式服裝。
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