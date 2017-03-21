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傅崐萁是那招？2018參選區從雙北談到高雄

花蓮縣長傅崐萁未來可能參選地區，從雙北又加高雄。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-03-21  06:42

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁即將屆滿，下一步怎麼走？之前已經放話說可能參選台北市長，評估他妻子國民黨不分區立委的妻子徐榛蔚接棒參選花蓮縣長，但隨即又傳出，傅崐萁也可能選新北市長，不過，最新的則是「高雄市長也很好」；一再放話讓政壇看不清他的招數。

傅崐萁昨天接受黃光芹的電台訪問，提及在卸任後的動向，直說現在先把花蓮做好做滿，未來「一切隨緣」」，但也不排除任何可能，「高雄市長也很好」；至於他妻子徐榛蔚接棒參選花蓮縣長一事，沒有具體答覆，只說「花蓮人民自己會去做決定」。

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