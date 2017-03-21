民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
2017-03-21 00:34
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲長期關注中國民間社會發展，以及維權人士議題，但他卻在19日上午從澳門進入中國時失聯，已失聯超過34個小時，台灣陸委會已要求澳門警方協助調查，前台北市府顧問洪智坤20日晚間也在臉書發文，表示「關注中國維權運動的前民進黨黨工、吾友李明哲昨天中午在中國失聯...」。
《自由亞洲電台》報導，李明哲現年42歲，是台北文山社區大學的員工，他預計在19日上午從澳門進入中國，但在拱北口岸接應他的友人苦候了4小時，卻未見李明哲身影，撥打李的手機則都是語音留言狀態。
李明哲友人、成都自由作家劉爾目表示，他從19日上午11點40分和李通話後，就沒有任何消息，懷疑懷疑李明哲已遭到中國當局控制。
該媒體與拱北口岸聯絡，詢問李明哲是否在入境黑名單？是否被中國警方控制？對方則表示，不能透露資訊。
李明哲妻子表示，李明哲本次到中國是攜帶罹患重病的岳母病歷資料，到廣東求醫，不是因為公務。
駐澳門的台北經濟文化辦事處表示，李明哲妻子在週日（19日）下午致電該辦事處的急難救助專線求助，辦事處聯絡澳門政府後，得知李明哲已在19日中午入境中國，海基會已在中國協助找尋；陸委會表示，目前並未接獲中國方面任何有關李明哲被限制人身自由的通報訊息。
報導提到，李明哲曾在台灣民進黨工作，由於近日台灣揭發共諜案，有中國維權律師擔憂，李明哲被抓，不排除是中國向台灣作出報復。
另外，前台北市府顧問洪智坤20日晚間也在臉書發文，表示「關注中國維權運動的前民進黨黨工、吾友李明哲昨天中午在中國失聯...」。
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