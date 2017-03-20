立院22日審兩岸監督條例 民進黨團甲動備戰

2017-03-20 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會22日、23日排審《兩岸協議監督條例》草案，民進黨團總召柯建銘今（20）日表示，內政委員會審查時，民進黨團將甲級動員備戰，以黨團版為主照案逐條審。

《中央社》報導，內政委員會國民黨籍召委曾銘宗22日、23日排定審查各黨團版與民進黨立委尤美女版《兩岸協議監督條例》草案；柯建銘今日晚間受訪時表示，民進黨團主張以民進黨團版的《兩岸協議監督條例》草案的審查為主，內政委員會審查時，民進黨團將甲級動員備戰，正面面對。

民進黨團立法院黨團書記長李俊俋表示，行政院不會提兩岸監督條例版本，因為兩岸監督條例本是國會監督行政部門，怎麼還會有行政院版；內政委員會審查兩岸監督條例草案版本時，黨團會要求以民進黨團版為主照案逐條審查，檢視在野黨團討論的誠意。李俊俋並指出，民進黨團會面對處理，不會讓委員會流會。