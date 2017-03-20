基隆議長質疑輕軌案 林右昌決定這樣…
2017-03-20 21:50
〔記者俞肇福／基隆報導〕總統蔡英文17日到基隆送給基隆人大禮-斥資81億元推動基隆南港線輕軌建設；基隆市議長宋瑋莉20日透過新聞稿表示，站在基隆長遠未來發展的立場，對於推動任何交通建設絕對樂觀其成，但前提必須是「有實質效益」而且是「基隆人要的」交通建設，絕不容許以巧妙話術來誤導、甚至是矇騙基隆人的空頭支票。
記者詢問市長林右昌，林右昌經過一個下午的思考後，決定不予回應。據了解，林右昌市長將於22日晚間9點上吉隆有線電視，直接向鄉親報告基隆輕軌建設，預料外界相關財務規劃與預算分配疑慮，將在節目中說明。
宋瑋莉辦公室指出，「基隆輕軌」就是空泛的政治支票，依目前所揭示的輕軌路線圖來看絕大部分與台鐵共軌，路線相同、速度與台鐵區間車差不多；那，這跟搭台鐵有什麼不同？為了增加幾個班次的運量，就得耗費81億的公帑，真的有這個必要性？
宋瑋莉質疑，81億元經費究竟是「中央全額負擔」或是「地方得自籌配合款」，興建完成後由誰來營運？盈虧又由誰來負擔？若是中央一句「自負盈虧」就把爛攤子丟給基隆，試問，基隆能承擔得起這樣的後果嗎？
新聞稿中指出，更讓人擔心的是這樣重大的交通建設卻容不下其他聲音，關起門來演一齣「總統來送禮物」的大戲，蔡總統再三地說「謙卑」、「溝通」這些門面話，實際上一舉一動卻充滿著執政的傲慢；宋瑋莉表示，市長林右昌當初所承諾的是捷運延伸到基隆而不是輕軌，「輕軌絕對不等於捷運」奉勸林市長不要用低劣話術就想掩蓋「捷運政策跳票」的事實，基隆人的眼睛絕對是雪亮的！
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