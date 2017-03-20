李永得遭攔查爭議 翟本喬問這句超中肯！

李永得昨天遭警方攔查，事件引發連串風波。（記者鄭景議翻攝）

2017-03-20 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨穿夾腳拖在買飲料時遭盤檢，引發警察權限爭議，對此和沛科技總經理翟本喬今天（20日）中肯提問，「真正想做壞事的人，有多少比例會穿拖鞋去做？」

李永得昨天穿夾腳拖在台北轉運站的超商買飲料時，保大員警認為他行動匆促且不斷斜眼瞄警方，因此才攔下盤查。李事後在臉書抱怨台北市變成警察國家，事件引發各界討論警察權限問題。

翟本喬今天下午也在臉書發文，他幽默提問「我想調查一下：真正想做壞事的人，有多少比例會穿拖鞋去做？」許多網友紛紛留言發表看法。

有網友回「火雲邪神」會穿拖鞋做壞事，幽默留言被其他網友讚爆，也有人酸「掏空台灣幾百億的好像都不是穿拖鞋的」有人笑說「長髮馬尾的男士，可能更容易被鎖定」另外有網友表示焦點根本不是拖鞋，重點是「鬼鬼祟祟」，「警員既已穿著防彈衣在執行公務維護治安（高風險工作），穿拖鞋的配合一下無妨吧。」