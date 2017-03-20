李永得攔檢事件延燒 劉耀仁嗆:保大皮癢我專止癢

2017-03-20 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得被保大員警攔下盤查，引起各界針對員警攔查是否違反人權，進行正反辯論。而同黨的北市議員劉耀仁，也跳出來為李永得「贊聲」，今上午更在臉書PO文表示保大皮在癢，但他更擅長「止癢」。

劉耀仁今天上午8時許在個人臉書貼出本報頭版斗大照片，並嗆警表示「皮在癢，下個月開議，我就來抽警政衛生委員會，叫保大來作專案報告，本人擅長止癢。」

貼文一出隨即引起網友討論，劉耀仁隨後也修改貼文成「皮在癢、下個月開議、我就來抽警政衛生委員會、叫保大來作有無違反535號釋憲案專案報告、本人擅長止癢。」

此則貼文引起網友討論，有支持李永得的網友留言表示「警察應該主動道歉，結束此事」、「保大，真的要再教育，我騎腳踏車中，沒違法，都可以從後面給我攔下來看身分證，真的很離譜」，但多數網友則是站在支持警方立場表示「我是萬華區選民，我要發動罷免你，你身為議員還如此自大」、「你先把服務處的巡邏箱拆掉再來『昂聲』吧！」、「好大的官威」、「沒種公開打擊犯罪，只敢躲在議會霸凌警察止癢？」

而面對網友一面倒的留言，劉耀仁也跳出來表示他對於北市警察的照顧問心無愧，爭取首都加給質詢10次，「今天愛深責切、就事論事、一點改善空間都沒有嗎？」更表示皮在癢三個字沒別的含意，與他熟識的員警都知道那是他的慣用發語詞。