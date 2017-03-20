| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

李永得攔檢事件延燒 劉耀仁嗆:保大皮癢我專止癢

2017-03-20  17:41

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得被保大員警攔下盤查，引起各界針對員警攔查是否違反人權，進行正反辯論。而同黨的北市議員劉耀仁，也跳出來為李永得「贊聲」，今上午更在臉書PO文表示保大皮在癢，但他更擅長「止癢」。

劉耀仁今天上午8時許在個人臉書貼出本報頭版斗大照片，並嗆警表示「皮在癢，下個月開議，我就來抽警政衛生委員會，叫保大來作專案報告，本人擅長止癢。」

貼文一出隨即引起網友討論，劉耀仁隨後也修改貼文成「皮在癢、下個月開議、我就來抽警政衛生委員會、叫保大來作有無違反535號釋憲案專案報告、本人擅長止癢。」

此則貼文引起網友討論，有支持李永得的網友留言表示「警察應該主動道歉，結束此事」、「保大，真的要再教育，我騎腳踏車中，沒違法，都可以從後面給我攔下來看身分證，真的很離譜」，但多數網友則是站在支持警方立場表示「我是萬華區選民，我要發動罷免你，你身為議員還如此自大」、「你先把服務處的巡邏箱拆掉再來『昂聲』吧！」、「好大的官威」、「沒種公開打擊犯罪，只敢躲在議會霸凌警察止癢？」

而面對網友一面倒的留言，劉耀仁也跳出來表示他對於北市警察的照顧問心無愧，爭取首都加給質詢10次，「今天愛深責切、就事論事、一點改善空間都沒有嗎？」更表示皮在癢三個字沒別的含意，與他熟識的員警都知道那是他的慣用發語詞。

廣告
  • 劉耀仁臉書貼文指保大皮在癢，而他專止癢。（擷取自臉書）

    劉耀仁臉書貼文指保大皮在癢，而他專止癢。（擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保大 劉耀仁 攔查 李永得
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：李永得攔檢事件延燒 劉耀仁嗆:保大皮癢我專止癢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.