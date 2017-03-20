蘭展刷新去年4項紀錄 賴清德爭取辦世界蘭展

台灣國際蘭展，歷經10天展期，於本月13日結束。（記者蔡文居攝）

2017-03-20 17:24

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府今天下午舉辦「2017台灣國際蘭展」成果發表會，今年蘭展在參觀總人數及參展國家等4項，超越去年的紀錄。對於2020年世界蘭展將在台灣舉辦，目前代表城市是台北市，台南市長賴清德表示，台北如果不克舉辦，台南是相當具有表性的城市，希望中央支持2020年世界蘭展在台南舉辦。

農業局表示，今年蘭展刷新去年4項紀錄，分別為參觀總人數24萬8000餘人（破去年22萬419人）；共有37國參展；蘭展文創、生技商品展售，銷售金額達536萬餘元；台南農業精品館創歷年新高，較去年成長44%，達253萬餘元。

另外，蘭展周邊旅館民宿整體住房率，也較2016年成長2%，顯見蘭展為台南市觀光帶來的正面效應；至於3至5年外銷訂單產值達92.06億元。

第13年舉辦的台灣國際蘭展，歷經10天展期，於本月13日結束，市府今天與承辦單位成大研發基金會舉行成果發表記者會。

賴清德感謝成大團隊對蘭展舉辦的用心，他表示，台灣國際蘭展今年是第13屆，承辦的單位是成功大學研究發展基金會，他們不僅不計盈虧，也展現了大學學術跟研究創新的能量，讓今年的蘭展更勝以往，比以往更壯觀、更驚奇、更創新、更美麗，也帶動台南觀光、精緻農業及生物科技等產業的發展。