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賴清德選新北市長？有意參選的吳秉叡這樣說…

2017-03-20  18:11

〔即時新聞／綜合報導〕外傳民進黨規劃徵召賴清德參選新北市長，有意願參選新北市長的立委吳秉叡下午表示，新北是賴清德的故鄉，若他能排除萬難回鄉奉獻，一定會全力支持。

吳秉叡下午在臉書發文，他的態度一直很明確，新北市是賴清德市長的故鄉，若賴能排除萬難回鄉奉獻，他全力支持，「但是我身為一個在地深耕20年的新北市立委，對於讓這個城市風華再現，我責無旁貸且義不容辭」。

吳秉叡強調，未來無論是在哪個位子他都全力以赴，這中間沒有任何的默契或協議，大家都是秉持著要讓新北市重返光榮的期待，一同在努力。

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  • 吳秉叡下午表示，新北是賴清德的故鄉，若他能排除萬難回鄉奉獻，一定會全力支持。（資料照，記者簡榮豐攝）

    吳秉叡下午表示，新北是賴清德的故鄉，若他能排除萬難回鄉奉獻，一定會全力支持。（資料照，記者簡榮豐攝）

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