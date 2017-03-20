司改》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說
2017-03-20 18:50
〔記者溫于德／台北報導〕全國司法改革國是會議第二組第三次會議上午開會，擔任第四分組委員會召集人的前大法官許玉秀今也到庭旁聽；但傳出她在會前對著電話另一頭的最高檢察署檢察官朱朝亮拍桌大聲表示，現任法務部參事的陳瑞仁「不要一直干預籌委會的決議」；許會後受訪否認拍桌，僅說「要求朱朝亮去勸勸陳瑞仁」，別再干預司改國是會議籌委會的決議。
許玉秀在本月10日主持第四組分組會議時，決議往後一、二審法院開庭，盼能挑具公益性質的案件全程直播；但隨即引起司法圈以「可能影響被害人與證人的出庭意願」的理由反彈；許之後雖曾發出聲明回應，但仍餘波盪漾。
今天上午即將開會前，許玉秀持手機對著朱朝亮大喊，「我是在跟你說陳瑞仁，不要一直干預籌委會的決議、叫他克制」；許越說越激動，甚至拍桌，嚇到在場司法官員。
許玉秀會後受訪表示，當時要求朱朝亮「去勸勸陳瑞仁」，別繼續干擾籌委會的相關決議；她也說，因不解檢察總長顏大和為何批評籌委會，所以去找對方溝通有無誤會，絕非媒體報導提到，許曾放話，若法務部繼續攻擊民間司改會，法務部可能會被孤立。至於拍桌一事，許則否認，僅認「只是一個動作，沒那麼嚴重。」
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