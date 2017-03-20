林佳龍訪全球首座民間熱帶植物園 邀參與台中花博

2017-03-20 16:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕迎接2018台中世界花卉博覽會，市長林佳龍前往屏東參訪全球首座民間熱帶植物保育園區「辜嚴倬雲植物保種中心」，並邀請參與台中花博及2020世界蘭展，期盼透過國際級展覽，讓世界看到台灣推廣生態保育及永續發展的成果。

保種中心在行政院科技部「全球熱帶植物種源保育計畫」支持下，截至去年11月，已成功培育3萬多種世界各地的熱帶植物，成為世界第一的活體植物蒐藏園區，蘭科、鳳梨科、秋海棠科及蕨類植物的收藏量更是全球第一，讓台灣成全球植物保育及研究重鎮。

林市長夫婦與市府農業局長王俊雄、水利局長周廷彰、花博辦公室執行秘書范世億等人19日前往辜嚴倬雲植物保種中心，在保種中心執行長李家維導覽下，參觀培育多樣豐富物種的園區，雙方並交流討論2018台中花博、2020世界蘭展的規劃。

林市長說，台灣擁有奠定植物保育基礎的保種中心，他感到與有榮焉，台中明年舉辦世界花博，也以爭取舉辦2020世界蘭展為目標，因此特別邀請保種中心參與這兩項國際級展覽，以台灣既有基礎合作打造花博盛會，將深化這場饗宴所具有的意義，期待雙方合作。

林市長也分享，台中花博著重人與自然、土地間的關係，希望呈現生態多樣性，因此以「聆聽花開的聲音」為宣傳標語，期待人們用心聆聽土地欲傳達的訊息，敞開心門，產生共鳴。李執行長則回應，植物具備多種感官的感受力，透過多種感官體驗世界，植物也能聽見世界的聲音。