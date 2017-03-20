打造城市品牌吸引人潮匯聚台中

2017-03-20 16:27

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市啟動「中進中出」旅遊觀光模式，加強與國外城市交流，設計多元活動吸引更多國際觀光客，首次入選「全球百大旅遊目的地城市」。觀旅局長陳盛山今（20）日說，這2年觀光築底工程亮眼，將持續打造觀光亮點、提升品質，透過花博、東亞青奧進一步提升台中國際能見度。

陳盛山在市政會議指出，「中進中出」不僅積極開拓航線航班，並陸續與國外城市締結觀光好友，台中首次入選「全球百大旅遊目的地城市」，顯見市府推動觀旅遊光與城市定位行銷的努力獲得肯定，讓更多國際旅客到訪台中。

他又說，這2年的觀光築底工程，不僅獲得產業界支持，也打開國際知名度，包括開通海陸空網路來往、連結國際入境、出境平台、舉辦主題旅遊與國際性大活動，並整合中台灣觀光產業鏈，增加觀光產值，成績相當亮眼。

陳局長表示，市府分別計畫在山城推動慢活旅遊，海線串聯魅力景點，舊城區也將展現新生樣貌，推動區域深度旅遊，體驗生態、文化巡禮，盼透過一連串行銷策略，強化城市品牌，透過花博、東亞青奧讓台中與國際接軌。

市長林佳龍說，觀光旅遊的推動與城市定位行銷密切相關，中市擁有珍珠奶茶、自行車、媽祖等文化軟實力資源，還有大甲溪、雪霸國家公園的生物多樣性與文化，這些都要做特色行銷呈現至花博，並讓各項資訊國際化，容易取得。

林佳龍說，將參考韓國首爾的街頭式移動旅遊諮詢中心，讓各項活動搭配移動式資訊人員的配置，發揮更大的效益，盼透過各項努力凝聚市民的城市光榮感，引更多人到台中旅遊、投資，讓更多市民享受好生活。