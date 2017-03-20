蔡英文：原住民傳統領域劃設 要嚴肅討論

總統蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第1次委員會，對於原民傳統領域的議題，她在會中特別表示，原轉會需要嚴肅地就這兩個議題，相互交換意見。（圖由總統府提供）

2017-03-20 16:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第1次委員會，對於原民團體質疑未把私有地納入傳統領域，轉型正義淪為口號。蔡英文在會中特別表示，傳統領域劃設與平埔族群的身分回復，由於影響層面很廣泛，社會上也有許多討論，原轉會需要嚴肅地就這兩個議題，相互交換意見。

原民團體同時質疑蔡政府從去年8月道歉，今天才第1次開會，動作太慢。蔡英文在致詞時特別說，有些人可能認為，原轉會的步調不夠快。不過轉型正義是長期的社會工程，「今天，我們繼續踏出重要的一步」。原轉會的目標，就是要釐清歷史真相、促進社會溝通，然後提出適當的政策建議，讓台灣社會走向和解。

蔡總統強調，原住民族的歷史正義和轉型正義議題，不但有複雜的過去，還牽涉到當下的認知落差，甚至是利益衝突。此外，政府的法制，和各族的傳統文化之間，也存在著鴻溝。這是為什麼即使原民會已在體制內盡了許多努力，問題卻不一定能一次解決。這也是為什麼，需要原轉會的對話機制，用集體的智慧來面對挑戰。

蔡英文強調，總統府的原轉會是政府和原住民族之間，具有高度、並且對等的對話機制。「我們在這裡的對話，不是要取代行政或立法的權限，而是要一起找到克服歷史傷痛、促進和解的道路。」