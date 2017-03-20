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中方欲給台人國民待遇 陸委會：有政治因素及風險

2017-03-20  18:35

［記者陳鈺馥／台北報導］因台灣不承認九二共識，中國以政治手段卡關台灣食品進口中國，高達四成商品遭退運、銷毀。民進黨立委陳其邁今日質詢要求政府協助處理，並痛批在經貿上打壓台灣，還說要給台灣人國民待遇，搞兩手策略。陸委會主委張小月也說，國民待遇帶有政治因素，要注意風險。

陳其邁表示，有403批次商品及食品，高達4成被中國禁止進口，讓台商苦不堪言，陸委會要去協助台商。

陸委會經濟處處長葉凱萍說，因中國對食品有頒發一些規範，台灣廠商可能不太了解，才有40%不合格，有向廠商了解，廠商說尚不需要。

陳其邁痛批，怎只有台灣廠商不知道，「你說的話，怎麼都跟中國官員說的話一模一樣， 應要積極去協助才對！」

「我很不滿意 ！」陳其邁說，不能只是問一問就沒事，像這種政治介入卡關經貿，應該要走WTO仲裁爭端機制，不能讓台商去中國被欺負。陸委會主委張小月指出，會更積極跟廠商來聯絡。

陳其邁認為，中國在經貿上都給予打壓，講說要給國民待遇怎麼可能，陸委會對這種事要有意識。

張小月也說，中國是不公開、不透明、不依法的政權，要給台灣人國民待遇是有政治因素，去工作或經商都要注意風險。

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  • 陸委會主委張小月說，國民待遇帶有政治因素，要注意風險。（資料照，記者王藝菘攝）

    陸委會主委張小月說，國民待遇帶有政治因素，要注意風險。（資料照，記者王藝菘攝）

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