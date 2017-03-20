馮世寬自認帥贏宋仲基 女立委怒了：挑戰女性忍受度

國防部長馮世寬常常語出驚人。（記者王藝菘攝）

2017-03-20 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今天（20日）發言又引發熱議，他自稱帥過韓星宋仲基，對此親民黨立委陳怡潔也怒了，她怒嗆馮世寬：「公然在國會殿堂挑戰跨國際女性同胞的忍受度」。

立委莊瑞雄今天質詢馮世寬時，提問《太陽的後裔》男主角宋仲基「有沒有比你年輕時候帥？」馮回答「我看還是差一點」。

此話立刻引發各界議論，陳怡潔也在臉書發表不滿，她直說，馮世寬在「挑戰跨國際女性同胞的忍受度，真的是孰可忍孰不可忍！？」相信撻伐聲會鋪天蓋地。

她還呼籲蔡政府，應該好好約束馮世寬，認為他賤踏國防國軍形象，根本是「有損國家尊嚴」，「真的不要繼續再耍寶鬧笑話了，這不是幽默而是考驗國人對堂堂國防部長的忍受度了！到底還要讓馮部長搞笑多久？大家真的都受不瞭（了）了！」

網友則說，「既然這樣，就由馮世寬來當男主角，從小兵演到將軍，既省錢又有勵志性。」