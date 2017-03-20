北市變警察國家？ 監工嘆：做工的都被攔查過...

李永得遭警方攔查。（資料照，記者鄭景議翻攝）

2017-03-20 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得外出買飲料遭攔查，昨在臉書批北市淪為警察國家，也引發警方執法過當爭議；工地監工林立青在個人著作「做工的人」則提到，其實所有工人都有類似經驗，只要衣著像做工的人，警察就會攔查。

李永得被攔查引發許多網友共鳴，許多人都表示有類似經驗，《中央社》報導，林立青著作的「做工的人」就有提到類似情形，只要穿雨鞋、騎機車、臉色或黑或紅者、衣著像是做工的，警方就會特別攔查詢問。

文中還寫道，工人是警方找尋逃逸外勞的目標之一，只要是坐在工地圍籬旁的工人，幾乎都有被警察問話經驗。

不過他也認為，其實警察也很無辜，例如環保署的排氣檢驗，警察只是被拉來幫忙，警方做為執法和廉價保全的結果，就是一旦發生衝突，公部門擺爛離開後，徒留警察在現場面對憤怒民眾和接連而來的不滿。