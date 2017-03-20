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雙北選舉綠營為何非賴不可？ 賴清德這麼說…

賴清德表示，他現在的規劃就是把市長做好，沒有其他的規劃。（記者蔡文居攝）

2017-03-20  16:21

〔記者蔡文居／台南報導〕對於是否參選新北市長，台南市長賴清德於上個月首度表態，並公開推薦立委吳秉叡是新北市長的適合人選。不過，徵召他參選的傳聞仍不間斷。賴清德今天下午表示，他現在的規劃就是把市長做好，沒有其他的規劃。但對於是否贊成徵召？賴清德並未回答。

至於，為何民進黨黨內人士一再放出消息希望賴清德參選雙北？媒體打趣問說，「為什麼他們都要害你？」賴清德笑說，「你是記者，你不會問看看！」

賴清德今天下午出席台灣蘭展成果發表會，會後受訪時，媒體詢及「黨中央又有人提及要徵召你參選新北市長，這會不會影響你的規劃？」賴清德表示，他現在的規劃就是把市長做好，很多重大建設都在重大階段，所以他有責任把關鍵階段的重建設做好，沒有其他的規劃。

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