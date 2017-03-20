別管馮世寬帥不帥 周偉航：一千多萬拍個毛

國防部希望用一千多萬的預算拍台版《太陽的後裔》，周偉航表示：「拍個毛。」（資料照，記者楊媛婷攝）

2017-03-20 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕國防部為提升國軍形象，預計砸下1280萬的預算拍攝台版《太陽的後裔》，一系列的話題延燒。作家周偉航在臉書上評論：「一千多萬是要拍個毛。」

國防部長自稱年輕時帥過金城武、宋仲基，引起許多輿論話題，周偉航為台版《太陽的後裔》做出評論：「一堆弱智，馮世寬一說他帥過金城武，就忘了重點是總預算只有一千多萬是要拍個毛。」並且表示：「這要所有演員和劇組都領義務役薪水才拍得出來吧！」

周偉航補充說明表示：「我突然悟了，直接叫義務役傳播科系出來的去拍，說拍完給他們放么兩到退伍，就連錢都不用出了呀。」