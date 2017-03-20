| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外銷訂單連7紅 年增達雙位數 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

別管馮世寬帥不帥 周偉航：一千多萬拍個毛

國防部希望用一千多萬的預算拍台版《太陽的後裔》，周偉航表示：「拍個毛。」（資料照，記者楊媛婷攝）

2017-03-20  16:04

〔即時新聞／綜合報導〕國防部為提升國軍形象，預計砸下1280萬的預算拍攝台版《太陽的後裔》，一系列的話題延燒。作家周偉航在臉書上評論：「一千多萬是要拍個毛。」

國防部長自稱年輕時帥過金城武、宋仲基，引起許多輿論話題，周偉航為台版《太陽的後裔》做出評論：「一堆弱智，馮世寬一說他帥過金城武，就忘了重點是總預算只有一千多萬是要拍個毛。」並且表示：「這要所有演員和劇組都領義務役薪水才拍得出來吧！」

周偉航補充說明表示：「我突然悟了，直接叫義務役傳播科系出來的去拍，說拍完給他們放么兩到退伍，就連錢都不用出了呀。」

廣告
  • 國防部希望用一千多萬的預算拍台版《太陽的後裔》，周偉航表示：「拍個毛。」（圖擷取自「特急件小周的人渣文本」臉書頁）

    國防部希望用一千多萬的預算拍台版《太陽的後裔》，周偉航表示：「拍個毛。」（圖擷取自「特急件小周的人渣文本」臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人渣文本 台版太陽的後裔 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：別管馮世寬帥不帥 周偉航：一千多萬拍個毛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.