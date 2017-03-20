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洪慈庸爭取台中花博列2018觀光主軸

2017-03-20  14:01

〔記者歐素美／台中報導〕時代力量立委洪慈庸今天在立法院交通委員會中，極力爭取台中花博列入台灣2018國際觀光宣傳主軸，獲交通部長賀陳旦點頭允諾。

台中市將舉辦2018年世界花卉博覽會，日前並前往日本進行國際巡迴宣傳，立委洪慈庸今天也在交通委員會中發聲，為故鄉台中市爭取資源。

洪慈庸在交通委員上提醒交通部長，花博預算中央也佔了一半，不能置身事外，觀光局每年都會鎖定一些全國性的亮點向國際觀光客宣傳，要求觀光局應將世界花卉博覽會列為2018年國際觀光宣傳的主軸之一，並與外交部、台中市政府等單位做好花博的國際推廣行銷。

洪慈庸並要求交通部應有效協調、整合中央和地方投注的資源，讓2018台中花博能夠獲得最大效益，不要辜負全民納稅人的期盼；交通部賀陳旦當場點頭承諾，表示會努力並支持，將台中花博列為2018年國際觀光中最重要的宣傳主軸。

洪慈庸並要求交通部將宣傳效益極大化，因為台中花博不單只是推廣台中，更是透過國際級的花博作為宣傳機會去推廣台灣觀光，提升整體觀光競爭力及增加國際觀光客來台遊覽意願，可以促進台灣旅遊業的成長，「不只讓世界藉這個機會看到台中的美，也看見台灣的美」。

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  • 立委洪慈庸在立法院交通委員會中極力爭取台中花博列入台灣2018國際觀光宣傳主軸，獲交通部長賀陳旦點頭允諾。（洪慈庸辦公室提供）

    立委洪慈庸在立法院交通委員會中極力爭取台中花博列入台灣2018國際觀光宣傳主軸，獲交通部長賀陳旦點頭允諾。（洪慈庸辦公室提供）

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