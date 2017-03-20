蔡英文：「台日友好」已琅琅上口
2017-03-20 14:02
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天分別接見「在日台灣同鄉會」與日本自民黨青年局局長鈴木馨祐眾議員，總統表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口，而新政府上任後，也將對日關係列外交重點。
蔡總統在接見「在日台灣同鄉會」時表示，去年，台灣與日本兩國人民互訪突破600萬人次，達歷史新高，可知台日雙方民間往來正持續加溫，雙方都是彼此國民出國旅遊時，非常重要的選擇之一。
蔡英文指出，台灣與日本在經濟上具有互補性，存在合作可能性，政府也積極促進台日企業共同合作開發市場。今年起，日本把對台灣的外交窗口改名為「日本台灣交流協會」，即為台日關係不斷往前走的具體表現。
總統表示，新政府上任後，即將對日關係列為外交重點。不只行政部門很重視，國會也成立「台日交流聯誼會」，由立法院蘇嘉全院長親自擔任會長，現在已是立法院最大對外交流組織。她希望透過行政部門、立法部門，以及大家在日本的努力，讓台日關係更好。
在接見鈴木馨祐一行時，蔡英文致詞說，我國新政府上任後，非常重視台日關係，目前負責對日事務的駐日本大使謝長廷、亞東關係協會會長邱義仁，都是非常資深的政治家，相信他們一定可在現有基礎上，深化兩國的交流。總統也特別感謝安倍政府在新政府上任後，展現積極合作的態度，我政府也同樣會展現積極合作的態度。
總統說，我立法院於去年成立跨黨派「台日交流聯誼會」，日本國會內也有友台組織「日華議員懇談會」；新政府上任後，我政府與民間的關係均呈現穩定的成長，而鈴木局長曾多次訪台，不僅人脈豐富且對台事務相當熟悉，也是我們重要的友人，期盼鈴木局長及訪賓持續支持我國，讓台日關係更上一層樓。
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