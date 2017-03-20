| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人 日職》追蹤岱鋼不漏接 巨人全主場台灣直播 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

蔡英文：「台日友好」已琅琅上口

2017-03-20  14:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天分別接見「在日台灣同鄉會」與日本自民黨青年局局長鈴木馨祐眾議員，總統表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口，而新政府上任後，也將對日關係列外交重點。

蔡總統在接見「在日台灣同鄉會」時表示，去年，台灣與日本兩國人民互訪突破600萬人次，達歷史新高，可知台日雙方民間往來正持續加溫，雙方都是彼此國民出國旅遊時，非常重要的選擇之一。

蔡英文指出，台灣與日本在經濟上具有互補性，存在合作可能性，政府也積極促進台日企業共同合作開發市場。今年起，日本把對台灣的外交窗口改名為「日本台灣交流協會」，即為台日關係不斷往前走的具體表現。

總統表示，新政府上任後，即將對日關係列為外交重點。不只行政部門很重視，國會也成立「台日交流聯誼會」，由立法院蘇嘉全院長親自擔任會長，現在已是立法院最大對外交流組織。她希望透過行政部門、立法部門，以及大家在日本的努力，讓台日關係更好。

在接見鈴木馨祐一行時，蔡英文致詞說，我國新政府上任後，非常重視台日關係，目前負責對日事務的駐日本大使謝長廷、亞東關係協會會長邱義仁，都是非常資深的政治家，相信他們一定可在現有基礎上，深化兩國的交流。總統也特別感謝安倍政府在新政府上任後，展現積極合作的態度，我政府也同樣會展現積極合作的態度。

總統說，我立法院於去年成立跨黨派「台日交流聯誼會」，日本國會內也有友台組織「日華議員懇談會」；新政府上任後，我政府與民間的關係均呈現穩定的成長，而鈴木局長曾多次訪台，不僅人脈豐富且對台事務相當熟悉，也是我們重要的友人，期盼鈴木局長及訪賓持續支持我國，讓台日關係更上一層樓。

廣告
  • 總統蔡英文今天分別接見「在日台灣同鄉會」時表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口，而新政府上任後，也將對日關係列外交重點。（總統府提供）

    總統蔡英文今天分別接見「在日台灣同鄉會」時表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口，而新政府上任後，也將對日關係列外交重點。（總統府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台日友好 台灣同鄉會 外交重點 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：蔡英文：「台日友好」已琅琅上口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.