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法務部擬修法 環保查緝員將具司法警察權

2017-03-20  14:56

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署、法務部、內政部警政署等機關首長，今天共同宣示國家檢警環共同嚴懲環保犯罪的決心，環保署長李應元表示，地方環保團體與民眾每年檢舉以已達二萬多件，但證據充分後起訴者，每年僅二百多案、近九百人遭起訴，法務部長邱太三受訪時則表示，將修法賦予地方環保單位第一線查緝人員司法警察權，以利第一時間可順利收集相關犯罪證據。

李應元表示，今天宣示重點，主要是增列吹哨者條款，例如廢清法46條，認定有污染環境之虞，不一定要污染環境具體犯罪，擴大沒入制度，且罰鍰外還得加上不法利得追討，有些需要修法，也將加強與法務部、內政部合作，讓業者不敢再犯。

法務部長邱太三受訪時表示，目前地方環保局第一線到現場人員法令上賦予的並非司法權，未來修法上，不只是林務局、環保局、或其他各種類型的環保、食安等第一線查緝人員，要賦予司法警察身份，給予調查、蒐證權限，才能在第一時間收集到有效懲罰證據。

邱太三指出，過去曾傳出有大便的油提煉精緻後對人體是否有危害？法院要求有要有對人體危害程度具體證明，這對食安人員造成為難，另外，環境污染案件中，這麼多複合污染，其污染程度造成人民健康上多大危害，這個要具體證明危害是30%、還是60%？也有難度，事實上是強人所難，未來應該只要無法證明對人體沒有危害，就應給予處罰，由具體危險犯改為抽象危險犯，舉證責任轉換，這樣才能有效嚇阻危害環境、食安業者。

李應元也呼籲，想要從事環保事業的人，應正正當當投資，更新設備，變成產業化，一定有利可圖。他說，將來地方檢警環及地方環保人士，共同透過LINE群組，一旦發現案子共同立即巡察，除要藉此嚴懲不法業者外，也要鼓勵業者，環保是一個產業，高科技產業產品的銅，99%可回收利用，具有循環經濟價值，如此可以減少礦產開採。

李應元強調，取締非法、保障合法、嚴懲非法、鼓勵合法，讓合法業者改善設備增加投資，用現代的科學方法改善污染，讓整個社會可以達到多贏局面。

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  • 環保署長李應元、法務部長邱太三、高檢署長王添盛等人20日出席記者會，共同宣誓強力執法，阻斷環保犯罪，悍衛環境品質。（記者羅沛德攝）

    環保署長李應元、法務部長邱太三、高檢署長王添盛等人20日出席記者會，共同宣誓強力執法，阻斷環保犯罪，悍衛環境品質。（記者羅沛德攝）

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