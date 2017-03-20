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中韓薩德摩擦 觀光局力爭百萬韓客來台

觀光局長周永暉表示，去年韓客來台突破88萬人，希望今年挑戰破百萬韓客來台。圖為淡水古蹟博物館旅客排隊買門票，該處觀光客有一半是南韓人。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-03-20  14:17

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鄭運鵬今日在立法院交通委員會質詢，提及中國因為薩德系統有反韓的情緒，而現在我國又在推動中客以外的各國觀光客來台，是否有趁這個時候對韓國多加宣傳？ 觀光局長周永暉對此表示，已經在進行推廣，希望今年挑戰破百萬韓客來台。

鄭運鵬在質詢交通部長賀陳旦時，詢問是否在對韓宣傳方面有多多投入資源？賀陳旦表示南韓一直都是重點，並讓周永暉詳細說明。周永暉指出，從上個月就開始啟動，南韓仁川與釜山辦事處最近會提出特惠專案。

周永暉強調，韓客去年來台人數突破88萬，今年希望則挑戰百萬，鄭運鵬聞言後點頭認同，直說「他們（中國）不喜歡韓國，我們就多拉一點。」

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