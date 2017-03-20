| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》馮勝賢接秘書長 球員出身第一人 日職》追蹤岱鋼不漏接 巨人全主場台灣直播 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

徵召賴清德參選新北？ 民進黨：一切由選對會處理

2017-03-20  13:25

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出民進黨可能會徵召台南市長賴清德，讓他投入新北市長選舉，民進黨發言人張志豪今日回應，有關縣市長提名的狀況，一切皆由黨內選舉對策委員會處理。

綜合媒體報導，張志豪表示，選對會並非提名決策單位，而是在提名作業初期進行徵詢與協調，並協助艱困選區的開發。張志豪說，選對會提出的人選，還是需要有民調等相關資料，再交給中執會、中常會決定。

廣告
  • 台南市長賴清德傳出可能會被民進黨徵召，參選新北市長，民進黨今日澄清一切都由選對會處理。（資料照，洪瑞琴攝）

    台南市長賴清德傳出可能會被民進黨徵召，參選新北市長，民進黨今日澄清一切都由選對會處理。（資料照，洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018 2018選舉 新北市長 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：徵召賴清德參選新北？ 民進黨：一切由選對會處理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.