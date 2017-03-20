徵召賴清德參選新北？ 民進黨：一切由選對會處理
2017-03-20 13:25
〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出民進黨可能會徵召台南市長賴清德，讓他投入新北市長選舉，民進黨發言人張志豪今日回應，有關縣市長提名的狀況，一切皆由黨內選舉對策委員會處理。
綜合媒體報導，張志豪表示，選對會並非提名決策單位，而是在提名作業初期進行徵詢與協調，並協助艱困選區的開發。張志豪說，選對會提出的人選，還是需要有民調等相關資料，再交給中執會、中常會決定。
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