徵召賴清德參選新北？ 民進黨：一切由選對會處理

2017-03-20 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出民進黨可能會徵召台南市長賴清德，讓他投入新北市長選舉，民進黨發言人張志豪今日回應，有關縣市長提名的狀況，一切皆由黨內選舉對策委員會處理。

綜合媒體報導，張志豪表示，選對會並非提名決策單位，而是在提名作業初期進行徵詢與協調，並協助艱困選區的開發。張志豪說，選對會提出的人選，還是需要有民調等相關資料，再交給中執會、中常會決定。