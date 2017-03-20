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稱宋仲基差一點 馮世寬年輕飛官照曝光！

國防部過去就在臉書公開馮世寬年輕的飛官照，照片中馮世寬站在戰機旁邊，笑容燦爛且顯得相當具有自信。（圖擷自國防部發言人臉書）

2017-03-20  13:21

〔即時新聞／綜合報導〕近來傳出國防部正製作形象連續劇，國防部長馮世寬今天在立法院被問到，韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基是否比自己還帥，沒想到馮自信回答「我看還是差一點」，其實馮世寬年輕時的帥氣軍裝照，似乎氣勢並不輸給韓劇明星。

國防部過去就曾在臉書專頁「國防部發言人」公開馮世寬年輕當飛官的照片，照片中的馮世寬站在戰機旁邊，笑容燦爛且顯得相當具有自信，更帶點軍人的威嚴，氣勢並不輸給韓劇「太陽的後裔」的宋仲基。

國防部近日正製作形象連續劇，外界形容是效法韓劇「太陽的後裔」，希望提升國軍形象。但因為製作成本僅1280萬元，莊瑞雄今天在質詢時說，擔心國防部讓「太陽的後裔」變成「太陽的後悔」。馮世寬則回應說會努力。

韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基。（資料照，東森戲劇台提供）

國防部長馮世寬今天在立法院被問到，韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基是否比自己還帥，沒想到馮回答「我看還是差一點」（記者王藝菘攝）

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