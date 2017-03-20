花媽難忍爛路 高雄中華路砸8千萬重新刨鋪

2017-03-20 12:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爛路惹民怨，高雄市重要幹道中華路，屢遭民眾反映路況差，花媽決定專案補助8千萬元，一次性重新刨鋪中華一路到中華五路全線。

中華路是高雄市南北向最重要道路之一，從中華一路到中華五路，全長約8.45公里，由於每天經過的大小客車、貨車、大型貨櫃車相當多，加上管線單位挖挖補補，導致路面隨處可見龜裂、坑洞、補丁的情況。

市府1999專線及市長陳菊臉書，經常有民眾反映中華路的路況差，但高雄市工務局一整年的道路刨鋪經費，只有約3億元，得平均分配給各道路。

陳菊今天說：「路平不應該那麼困難！」決定專案籌措經費8千萬元，一次性重新刨鋪中華一路到中華五路全線道路，沿線2百多個人孔蓋也將一併下地，預計從3月底開始施工，希望能在4月底完工。

高雄市養工處長吳瑞川表示，為提升道路平坦度及耐久性，道路刨鋪前，會派員進駐瀝青廠，落實材料源頭管理，鋪設後須養護6小時才開放，完工後並管制挖掘道路半年。

養工處預計從中華一路依序施工，採「半半施工」，將封閉一半車道，仍可通行但可能會較壅塞，呼籲民眾改走中山路等替代道路。

工務局表示，將持續爭取專案經費，一次性針對中山路、小港沿海路，進行全線道路刨鋪。