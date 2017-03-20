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台中體育團隊屢傳捷報 林佳龍臉書恭賀

2017-03-20  11:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕喜訊連連！台中市多所國高中參加全國排球與足球賽事皆創下佳績，包括雙十國中女排、東山高中女排、豐原高商男排、黎明國中男足皆完成連霸或再度奪冠。台中市長林佳龍在臉書開心恭賀，對選手們奮戰、堅持到底的精神十分敬佩。許多市民看到貼文也按讚分享，紛紛表示比賽「超精彩」，大讚「台中之光」。

台中市長林佳龍在文中表示，雙十國中女排與黎明國中男足日前才剛奪得聯賽全國冠軍，昨（19）日東山高中女排及豐原高商男排，再度雙雙拿下HVL高中排球甲級聯賽冠軍。其中，雙十國中女排三連霸、豐原高商男排四連霸、黎明國中男足、東山高中女排都是隊史第三冠，輝煌成績，令人敬佩不已。

林市長更認為昨日東山高中逆轉勝，以及豐原高商奮戰到底的精神，最讓人敬佩，值得學習，希望大家一起為台中選手鼓掌喝采。

許多網友看到貼文後，紛紛留言說比賽「超精彩、超熱血！」、「優異表現令人感動！」、「阿龍市長一定要大力支持並支援基層運動」，更有人打趣說「好市長帶來好運氣加上有實力！」，大力讚揚選手是台中之光、運動之都名副其實。

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  • 台中體育團隊屢傳捷報，市長林佳龍透過臉書，呼籲一起為選手們喝采！（圖擷取自林佳龍臉書）

    台中體育團隊屢傳捷報，市長林佳龍透過臉書，呼籲一起為選手們喝采！（圖擷取自林佳龍臉書）

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相關關鍵字： 排球 林佳龍 足球 雙十國中女排 黎明國中男足
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