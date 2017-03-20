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賴清德可能選新北 朱立倫：證實再做評論

2017-03-20  11:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕明年縣市長選戰布局提前開打，民進黨擬在國民黨執政的6縣市採徵召方式，新北市長人選部分，以台南市長賴清德呼聲最高，選舉對策委員會將於後天開會討論。新北市長朱立倫今天表示，政治有很多傳聞，等證實之後再做評論。

朱立倫今天上午出席消防局「106年第一季醫療指導醫師暨顧問會議」，會後媒體詢問對於賴清德可能接受民進黨徵召，參選新北市長的看法。

朱立倫表示，政治上隨時都有很多傳聞，任何傳聞等證實之後再做評論。但對於市府同仁，包括他本人在內，會做好市政工作，盡量不受選舉或政治干擾。

目前民進黨已表態參選新北市長的人士包括立委吳秉叡、立委羅致政，前行政院長游錫堃沒把話說死，也被列為可能人選，黨內初選競爭激烈。

國民黨人選方面，以現任副市長侯友宜接棒參選可能性最高，前台北縣長周錫瑋最近動作頻頻，勤跑基層，但2人至今未公開表態。

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  • 傳出民進黨擬徵召台南市長賴清德參選新北市長。新北市長朱立倫今天表示，政治有很多傳聞，等證實之後再做評論，現階段市府同仁會做好市政工作。（記者賴筱桐攝）

    傳出民進黨擬徵召台南市長賴清德參選新北市長。新北市長朱立倫今天表示，政治有很多傳聞，等證實之後再做評論，現階段市府同仁會做好市政工作。（記者賴筱桐攝）

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