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台積電3奈米捨高雄赴美？花媽這麼說...

陳菊今天上午強調，她沒聽說台積電捨高雄赴美投資一事。（記者葛祐豪攝）

2017-03-20  11:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳台積電位於南科路竹園區的3奈米設廠計劃生變，可能因環評等因素，轉赴美國投資？對此，高雄市長陳菊上午強調，她沒聽說這件事，相關環評作業正在進行，她希望能克服困難，讓台積電到高雄投資。

台積電未來3奈米製程的生產重鎮，科技部願協助提供超過50公頃的南科高雄路竹園區土地，高市府也表達熱烈歡迎，認為能縮小南北薪資差距。

不過，今天傳出台積電希望在2022年量產，環評作業可能趕不及，加上空汙和電力供應等問題，讓台積電可能捨棄高雄，前往美國設立晶圓廠？

對此，陳菊今天上午受訪時強調：「我沒聽說！」她重申高雄非常歡迎台積電這種指標企業來投資，至於相關環評作業正在進行中，希望能克服困難。

高市府經發局則表示，台積電3奈米投資案，中央政府會啟動專案協助，高市府也會在土地使用、生活環境等方面，提供台積電必要協助。

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