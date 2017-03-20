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台版《太陽的後裔》？ 國防部：沒要拍得跟韓劇一樣

2017-03-20  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕國防部將製作形象連續劇，被外界聯結上紅極一時的韓劇《太陽的後裔》，不過國防部發言人陳中吉今日表示，「我從來沒有說要拍得跟韓劇一樣，都是外界的臆測。」

陳中吉說，「我必須要澄清這是中華民國國軍的形象連續劇」，他認為每個國家都有不同的文化，而台灣不管藝文或文創都有一流的人才，國防部也已做過完整的評估，這一次就決定和藝文界合作拍攝。

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  • 國防部發言人陳中吉表示，他從來都沒有說過國軍形象連續劇要拍得跟韓劇一樣。（資料照，記者王藝菘攝）

    國防部發言人陳中吉表示，他從來都沒有說過國軍形象連續劇要拍得跟韓劇一樣。（資料照，記者王藝菘攝）

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