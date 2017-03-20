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中國對台部署東風16 國防部：我具有效攔截能力

2017-03-20  11:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國對台灣部署可對台灣本島精準打擊的東風16型彈道飛彈。國防部今天在立法院表示，台灣愛國者3型飛彈可以有效攔截，「在空中40公里到70公里外就會反制引爆了」，不會讓飛彈落在台灣本土。

國防部今天在立法院外交國防委員會報告中表示，中國持續推動軍事改革，提升硬實力，精實部隊編制及提升聯合作戰效能。國防部表示，中國海軍與空軍部隊近年持續接裝主、輔作戰艦艇、自製殲10、11、15、引進俄製蘇愷35、展開先進之殲20匿蹤戰機換裝作業，更證實火箭軍已部署可精準打擊台灣本島的東風16型彈道飛彈。

民進黨立委劉世芳關切台灣有效攔截東風16與反制的能力？國防部長馮世寬表示，中國部署單一彈頭，強調「我們愛3有這樣的攔截性能」。馮世寬說，東風16是彈道飛彈，射程高、對一地區攻擊，而當它經過大氣層時，「我們就有能力反制」。國防部補充說明，在空中40-70公里以外的空中，就會把他引爆掉，不會讓他落在本土。

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  • 國防部長馮世寬列席立法院報告並備詢。被問到中國對台部署東風16時，他強調：我具有效攔截能力。（記者王藝菘攝）

    國防部長馮世寬列席立法院報告並備詢。被問到中國對台部署東風16時，他強調：我具有效攔截能力。（記者王藝菘攝）

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