| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣續揚1.02角 中午暫收30.524元 搶修成功路面下陷 籲中興橋往北市改道 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

BRT遭監院糾正 市府：阻止浪費與公帑與癱瘓交通

台中BRT藍線已轉型為優化公車。（記者張菁雅攝）

2017-03-20  11:02

〔記者張菁雅／台中報導〕監察院針對BRT糾正台中市政府，同時批評前任及新任市府政策，台中市交通局長王義川今日指出，前市府錯誤政策浪費鉅額公帑、招致民怨，新市府改革「假BRT」後，不僅阻止後續300億元的浪費與癱瘓市區交通，並促成交通部核定興建捷運藍線系統，各項數據也證實BRT轉型為優化公車專用道的成功。

監察院調查報告指出，前市府推動BRT藍線優先段，未能妥適考量台灣大道的交通特性，致當地交通肇事率增加，且因 BRT專用道占用現有道路容量，影響台灣大道整體交通服務水準，招致民怨，相關設施亦有疏漏，有違政府推動交通建設之美意，明顯有疏失；而接著，市府僅採認藍線優先段未具備BRT功能與效益，逕將多年規劃的BRT系統全盤廢止，不僅不符政府施政一致性，也有損市府形象。

對此，王義川說明，BRT藍線沒有實施「專用路權」及「優先號誌」的條件，無法符合BRT最基本的需求，且專用道及專用車站設計也導致肇事率提高。此外，行控中心不具即時通訊指揮調度的功能，班次不足，往海線乘客需轉乘造成不便，種種缺失使前市府所謂的BRT，難以達到國際上BRT應有的標準，不符台灣大道的大眾運輸需求。

王義川強調，若政府只為了施政一致性，放任錯誤政策而坐視交通惡化，犧牲的不僅是市民「行」的權益，對市府的形象更是難以彌補的傷害；新市府上任後改革為「優化公車專用道」，不但阻止後續300億元的公帑浪費並癱瘓交通，同時促成原以「已有快捷巴士」為由駁回前市府捷運藍線計畫的交通部，終在去年底同意核定台灣大道興建捷運藍線系統。

針對監委指「全盤廢止」BRT，王義川說，原本的月台與車道都在，革新為優化公車專用道使用後，反而提供給更多直行的幹線公車共同使用，效益和功能大增。另外，根據統計，實施優化公車專用道後，共有9條公車路線整併到專用道，將慢車道空間還給汽、機車，台灣大道整體行駛時間縮短8至15分鐘，交通事故降低17％，整體車流績效慢車道提升20.63％，路口則提升7.81％。

另外，王義川也指出，監察院報告引用交通部「BRT無一定型式」的說法，他對此感到錯愕。他說，如果連嘉義縣沒有專用道的公車，只是在車上噴BRT字樣就叫BRT，「那交通專業都可以打包了。」王義川反問，沒有專用路權、沒有優先號誌的公車系統，也可以成為BRT是哪一個交通部官員說的？如果交通部真的這樣定義BRT，「真是世界第一天才。」

王局長也提到，前市府在103 年採購的32部雙節車，今年已全數完成委外營運，且經由公開招標的權利金金額更高於折舊金額，除了可挹注市庫外，更達成活化雙節車的目標。

廣告
  • BRT走入歷史，市府採購的雙節公車全數委外營運。（記者張菁雅攝）

    BRT走入歷史，市府採購的雙節公車全數委外營運。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BRT 王義川 監察院
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：BRT遭監院糾正 市府：阻止浪費與公帑與癱瘓交通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.