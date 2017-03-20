陸委會：去年兩岸貿易額減0.7％

2017-03-20 10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委張小月今日至立法院內政委員會報告「兩岸經貿未來發展」，2016年兩岸貿易金額較2015年略減0.7%，今年國際及兩岸情勢將面臨更多挑戰，未來「川習會」和中共19大都會影響美中台三邊關係。

張小月報告指出，因全球經濟不景氣影響，2016年兩岸貿易金額較2015年略減0.7%，受中國投資成本增加影響，台對中投資金額減少1成多，中對台投資金額增加1.5%。

在人員往來方面，中國人民去年來台約347.3萬人次，較2015年同期減少16.2%；台灣去年上半年赴中旅遊人數逾279萬人次，較2015年同期增加5.8%。

在貿易方面，2016年兩岸貿易總額為1179億美元，台灣對中國出口739億美元，成長0.6%；進口440億美元，減少2.8%。

張小月說，2015年核准台商赴中投資約323件，投資金額為96.7億美元，較2015年減少11.8%。去年核准中資來台投資158件，投資金額共約2億4763萬美元，較2015年增加1.5%。