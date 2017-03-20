| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣續揚1.02角 中午暫收30.524元 搶修成功路面下陷 籲中興橋往北市改道 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

（94狂片）馮世寬就是狂 自稱宋仲基「差他一點」

2017-03-20  10:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄出示韓劇「太陽的後裔」劇照，問國防部長馮世寬說，你看這男主角（韓星宋仲基），有沒有比你年輕時候帥？馮世寬回答說，「我看還是差一點」。全場大笑鼓掌。

立法院外交國防委員會今天邀請國安長、國防部、外交部與陸委會、經濟部與海巡署等部會，就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行報告，並備質詢。

然外界關切國防部近日正製作的形象連續劇，外界形容是效法南韓爆紅劇「太陽的後裔」，希望提升國軍形象。然而因製作成本僅1280萬元，莊瑞雄今天在質詢時說，擔心國防部讓「太陽的後裔」變成「太陽的後悔」。馮世寬說會努力。

莊瑞雄質詢時也出示「太陽的後裔」劇照，問國防部長馮世寬說，你看這男主角（韓星宋仲基），有沒有比你年輕時候帥？馮世寬回答：「我看還是差一點」。全場大笑鼓掌。

相關影音

廣告
  • 立法院國防外交委員會，國防部長馮世寬列席報告並備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院國防外交委員會，國防部長馮世寬列席報告並備詢。（記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防部 太陽的後裔 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：（94狂片）馮世寬就是狂 自稱宋仲基「差他一點」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.