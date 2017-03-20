（94狂片）馮世寬就是狂 自稱宋仲基「差他一點」
2017-03-20 10:52
〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄出示韓劇「太陽的後裔」劇照，問國防部長馮世寬說，你看這男主角（韓星宋仲基），有沒有比你年輕時候帥？馮世寬回答說，「我看還是差一點」。全場大笑鼓掌。
立法院外交國防委員會今天邀請國安長、國防部、外交部與陸委會、經濟部與海巡署等部會，就「美國總統川普上任後之東亞區域情勢變化與因應」進行報告，並備質詢。
然外界關切國防部近日正製作的形象連續劇，外界形容是效法南韓爆紅劇「太陽的後裔」，希望提升國軍形象。然而因製作成本僅1280萬元，莊瑞雄今天在質詢時說，擔心國防部讓「太陽的後裔」變成「太陽的後悔」。馮世寬說會努力。
莊瑞雄質詢時也出示「太陽的後裔」劇照，問國防部長馮世寬說，你看這男主角（韓星宋仲基），有沒有比你年輕時候帥？馮世寬回答：「我看還是差一點」。全場大笑鼓掌。
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