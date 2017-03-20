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李永得遭攔檢 段宜康自爆曾被警當買飯小弟...

2017-03-20  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨日在台北轉運站內因穿著夾腳拖、行動匆促，遭員警認為可疑，並將李永得攔下盤查。民進黨籍立委段宜康藉此次風波，在臉書上自爆自己3年多前也曾被員警當作買便當的小弟。

段宜康PO文表示，他3年多前騎機車去買8個便當，因為偷懶，直接把車子騎到人行道，被2位埋伏路邊的阿sir攔了下來。段宜康自知理虧，便以「我買了這8個便當，掛在機車把手上，是多麼沈重的負擔」極力向員警求情。

段宜康寫道：「可能因為他們看我解釋得認真，揮揮手讓我過去。但其中一位瞅著我的T恤、短褲、夾腳拖，就冷冷又丟了一句：『店員送便當就送便當；也不必講成自己出來買便當！』」

李永得的太太邱議瑩在段宜康的PO文底下回應：「我笑了。」也有網友表示：「委員這是自己理虧沒話說，但是主委的情況警察確實是濫權了，可怕的是這種濫權思維在警界卻是常態。」

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  • 李永得在台北轉運站內便利商店前，穿著拖鞋、看到警察後行動倉促，員警覺得有些可疑，因此上前做例行盤查，引起李永得不滿。（資料照，記者鄭景議翻攝）

    李永得在台北轉運站內便利商店前，穿著拖鞋、看到警察後行動倉促，員警覺得有些可疑，因此上前做例行盤查，引起李永得不滿。（資料照，記者鄭景議翻攝）

  • 李永德遭盤查引起一陣風波，段宜康在臉書上也自爆自己三年前曾被員警當作送便當小弟。（圖擷取自段宜康臉書頁）

    李永德遭盤查引起一陣風波，段宜康在臉書上也自爆自己三年前曾被員警當作送便當小弟。（圖擷取自段宜康臉書頁）

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