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無故被盤查 國民黨：李永得應先反省自己

2017-03-20  10:39

〔記者林良昇／台北報導〕行政院客家委員會主委李永得昨下午穿著輕便運動服、夾腳拖在台北轉運站遭員警盤查，警方未說明理由，李痛批台北市變成警察國家，國民黨今召開記者會對此表示，無條件支持警察正當執法，並酸李永得要先反省自己。

對於李永得穿夾腳拖被員警盤查的事件，國民黨文傳會副主委唐德明今表示，李永得自覺高人一等，台北轉運站一天有很多人穿拖鞋，「為什麽警察不盤查別人，卻只盤查你（李永得）？」、「有反省過自己嗎？」

唐德明質疑李永得，是否因為權力的傲慢讓你面目可憎，因此引起警察的懷疑？「難道警察盤查別人可以，但只要盤查到你就變成警察國家了嗎？」沒有自省就攻擊別人，跟隨便罵別人「番仔」有異曲同工之妙。

唐德明強調，國民黨無條件支持警察正當執法，如果這是李永得說的警察國家，那民進黨在主導推動的「保防法」若通過，台灣豈不就變成極權國家了嗎？

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明。（資料照，記者羅沛德攝）

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