廢掉假BRT遭糾正 中市交通局長王義川：歡喜做甘願受
廢掉假的BRT遭糾正，台中市交通局長王義川今天回應指出，「歡喜做，甘願受」。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市BRT存廢，藍綠皆遭監察院糾正！台中市交通局長王義川表示，廢除假的BRT致市府政策缺乏一致性而遭監察院糾正，但明知是錯的又繼續錯下去，那就是錯到底，因此，前市府的錯誤，我們給它做一個改變才是對的事情，強調「對於監察院這樣的糾正，我們歡喜做、甘願受」。
台中市交通局長王義川今天接受採訪表示，BRT當年是錯誤的政策，沒有完整的配套就上路，造成捷運藍線沒辦法通過，新政府上任後廢掉假的BRT，促成捷運藍線在去年底獲交通部核定。
王義川強調，對監察院調查的職權予以尊重，也請監委理解過去每天在台灣大道上行駛的汽機車因假的BRT佔據兩個車道而苦不堪言，海線民眾都必需在靜宜大學進行轉乘，肇事率增加，行駛的速度也都變慢，市府上任後將假的BRT轉成優化公車專用道，行車速度提高20％，路口紓解效率提高7.8%，肇事率降低17.8%，也因此台中市搭乘公車比例的成長達8%，是全國第一。
王義川說，對監察院的糾正我們尊重，對於廢除假的BRT後的財產處理，32輛雙截公車都已在今年全部委外經營，得到的權利金比折舊的金額高，為市庫挹注一筆收入，最後跟外界表達，我們廢掉假的BRT的政策，真的是因為原設計的假的BＲT再怎麼改都沒有辦法達到世界公認的BRT標準，面對監監察院這樣的糾正，我們「歡喜做，甘願受」。
被糾正是否委屈，王義川說，監察院認為基於市府政策的一貫性不應調整，但如果坐視錯誤的政策不去改變，在台灣大道開車騎車的市民可能會更痛苦，可能浪費更多的錢，必需要非常明確的廢掉假的BRT，讓優化公車可以在台灣大道上實現。他強調，原來是錯的，監察院認為我們改了就沒有一致性，但如果明知是錯的又繼續錯下去，那就是錯到底，因此，前市府的錯誤，我們給它做一個改變才是對的事情。
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