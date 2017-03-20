| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣續揚1.02角 中午暫收30.524元 搶修成功路面下陷 籲中興橋往北市改道 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

廢掉假BRT遭糾正 中市交通局長王義川：歡喜做甘願受

廢掉假的BRT遭糾正，台中市交通局長王義川今天回應指出，「歡喜做，甘願受」。（記者歐素美攝）

2017-03-20  10:50

〔記者歐素美／台中報導〕台中市BRT存廢，藍綠皆遭監察院糾正！台中市交通局長王義川表示，廢除假的BRT致市府政策缺乏一致性而遭監察院糾正，但明知是錯的又繼續錯下去，那就是錯到底，因此，前市府的錯誤，我們給它做一個改變才是對的事情，強調「對於監察院這樣的糾正，我們歡喜做、甘願受」。

台中市交通局長王義川今天接受採訪表示，BRT當年是錯誤的政策，沒有完整的配套就上路，造成捷運藍線沒辦法通過，新政府上任後廢掉假的BRT，促成捷運藍線在去年底獲交通部核定。

王義川強調，對監察院調查的職權予以尊重，也請監委理解過去每天在台灣大道上行駛的汽機車因假的BRT佔據兩個車道而苦不堪言，海線民眾都必需在靜宜大學進行轉乘，肇事率增加，行駛的速度也都變慢，市府上任後將假的BRT轉成優化公車專用道，行車速度提高20％，路口紓解效率提高7.8%，肇事率降低17.8%，也因此台中市搭乘公車比例的成長達8%，是全國第一。

王義川說，對監察院的糾正我們尊重，對於廢除假的BRT後的財產處理，32輛雙截公車都已在今年全部委外經營，得到的權利金比折舊的金額高，為市庫挹注一筆收入，最後跟外界表達，我們廢掉假的BRT的政策，真的是因為原設計的假的BＲT再怎麼改都沒有辦法達到世界公認的BRT標準，面對監監察院這樣的糾正，我們「歡喜做，甘願受」。

被糾正是否委屈，王義川說，監察院認為基於市府政策的一貫性不應調整，但如果坐視錯誤的政策不去改變，在台灣大道開車騎車的市民可能會更痛苦，可能浪費更多的錢，必需要非常明確的廢掉假的BRT，讓優化公車可以在台灣大道上實現。他強調，原來是錯的，監察院認為我們改了就沒有一致性，但如果明知是錯的又繼續錯下去，那就是錯到底，因此，前市府的錯誤，我們給它做一個改變才是對的事情。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： BRT 台中BRT 王義川 糾正
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：廢掉假BRT遭糾正 中市交通局長王義川：歡喜做甘願受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.