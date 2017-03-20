外交部人事搬風 李澄然否認將外派
2017-03-20 10:31
〔記者呂伊萱／台北報導〕總統府17日發布總統令，特任外交部政務次長侯清山轉任駐義大利代表，原職位由外交部主秘章文樑接任。另外界盛傳，外交部常務次長李澄然也將派駐南韓，然而李澄然今在立法院表示，「我沒有被徵詢過去任何一個國家」，但也回答說「（外派）都有可能」。
外交部三名次長，除已確定發布異動人令的侯清山外，另有政務次長吳志中與常次李澄然。原駐義大利代表高碩泰，在蔡政府上任後旋即接任駐美代表，義大利代表一職即懸缺至今。據了解，侯清山派駐義大利，是因義大利與我國友邦教廷關係密切，故派駐次長。次長一職將由主祕章文樑接任，主祕一職則由原亞協祕書長蔡明耀接任。
李澄然今至立法院外交國防委員會報告並備詢，答詢時否認即將遭外派，直言「我沒有被徵詢過去任何一個國家」，但李澄然任期尚有兩年多，同時回答說「（外派）都有可能」，並無完全排除可能遭外派傳言，僅說是長官職權。兩名次長同時調動在外交人事上相當罕見。
一般外交部主官的分工之中，為衡平專業，必有一名西班牙語專長外交官。外傳李澄然遭外派後，將由駐巴拿馬大使劉德立升任常次。劉德立畢業於淡江大學西語系，精通西語，曾任巴拉圭、巴拿馬大使，外派西班牙、宏都拉斯，在外交部內做過禮賓司司長等職位，更關鍵的是曾在外交部長李大維任政次時擔任李的機要秘書。
章文樑畢業於成功大學工管系學士、美國喬治華盛頓大學國際事務碩士。曾任國際組織司司長、駐檀香山辦事處處長、駐瑞士代表、駐紐約辦事處處長及 APEC 資深官員。
接任主祕的蔡明耀則與日本關係密切，曾派駐史瓦濟蘭王國大使、中琉文經協會駐琉球代表、駐大阪經濟文化辦事處處長、駐日代表處僑務組長與政務組長等，現為亞協秘書長。
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