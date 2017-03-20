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中國對台部署東風16飛彈 軍方︰威脅升高

國防部今天報告實，中國已對台部署東風16型飛彈。（圖擷取自中國軍網）

2017-03-20  10:14

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天在立法院外交國防委員會中證實，中國火箭軍已部署可對台灣本島遂行精準打擊之東風16型彈道飛彈，強化武器裝備現代化提升軍事硬實力。

軍方人士指出，東風16型飛彈可以散出多個子彈頭，且具有導航飛行能力，將增加我國飛彈攔截的難度，東風16又可以機動發射，對台已形成重大威脅。

東風16型飛彈，最早是前國安局長蔡得勝在立法院中報告時首度透露，當時也是國際間最早披露東風16飛彈存在事實的國家。

國防部在今天的報告中指出，回顧2016年迄今，中國大陸持續推動軍事改革，精實部隊編制及提升聯合作戰效能，揆諸海、空軍部隊近年來持續接裝主、輔作戰艦艇及自製殲10、11、15與引進俄製蘇愷35、展開先進之殲20匿蹤戰機換裝作業，火箭軍部署可對台灣本島遂行精準打擊之東風16型彈道飛彈，強化武器裝備現代化提升軍事硬實力。

國防部並表示，共軍海、空軍航經我周邊海空赴西太平洋執行遠海飛行訓練及對抗操演共6次，遼寧號航空母艦（CV-16）亦首次繞經我東部外海執行跨島鏈長航訓練，且共軍退役將領頻密渲染台海軍事風險，研判中國大陸將加大軍事恫嚇力度，累積我內部不滿之輿論壓力，期迫我在兩岸關係發展依其規劃而行。

在因應對策上，國防部表示，要統合運用聯合情報偵蒐手段，嚴密掌握區域情勢發展與監控我周邊海、空動態，以獲得早期預警及妥慎處置與部署，強化應變制變效能；賡續籌建新式武器裝備，發展「創新/不對稱」戰力，積極落實國防自主政策，建構所需防衛武力，展現防衛決心，達到嚇阻威脅、預防戰爭、國家安全之目標。

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  • 國防部今天在立法院外交國防委員會中證實，中國火箭軍已部署可對台灣本島遂行精準打擊之東風16型彈道飛彈，。圖為國防部長馮世寬。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國防部今天在立法院外交國防委員會中證實，中國火箭軍已部署可對台灣本島遂行精準打擊之東風16型彈道飛彈，。圖為國防部長馮世寬。（資料照，記者簡榮豐攝）

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