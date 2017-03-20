李永得遭攔查 邱議瑩批員警說法很瞎
2017-03-20 10:45
〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨外出買東西時，無故遭警察攔查，引發軒然大波。對此，李永得妻子、民進黨立委邱議瑩，痛批員警說法很瞎，還調侃丈夫，還好路人是男性，倘若是女性，「可能回家得面臨嚴刑拷打」。
綜合媒體報導，邱議瑩表示，針對這起風波，昨與李永得討論許久，還問他「你服裝儀容到底有哪裡不對勁嗎？」並痛陳警方說法「超瞎的！」邱議瑩指出，穿夾腳拖去超商買兩瓶舒跑，就要查身分證，「我想這個在台灣社會，不管是誰，應該是沒有人可以接受吧？」幸好有人「路見不平、拔刀相助」。
邱議瑩也調侃，「還好這名路人是男性，如果是女性的話，那女性在假日跟你穿著夾腳拖去超商，我看這個事情會沒完沒了，你可能面對的不是警方盤查，你可能回家得面臨嚴刑拷打」。
李永得昨下午穿著輕便運動服、夾腳拖，至台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料，卻遭保安警察大隊第五中隊員叫住攔查，警方還在未告知原由的情況下，要求他出示身分證，他認為此舉於法無據、不明就裡，因而拒絕配合，直到有民眾看不下去，替他仗義執言，才得以脫身，事後他氣得在臉書大罵「台北市甚（什）麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」引起輿論譁然。
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