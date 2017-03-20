| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣續揚1.02角 中午暫收30.524元 搶修成功路面下陷 籲中興橋往北市改道 大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 政治

李永得遭攔查 邱議瑩批員警說法很瞎

2017-03-20  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕客委會主委李永得昨外出買東西時，無故遭警察攔查，引發軒然大波。對此，李永得妻子、民進黨立委邱議瑩，痛批員警說法很瞎，還調侃丈夫，還好路人是男性，倘若是女性，「可能回家得面臨嚴刑拷打」。

綜合媒體報導，邱議瑩表示，針對這起風波，昨與李永得討論許久，還問他「你服裝儀容到底有哪裡不對勁嗎？」並痛陳警方說法「超瞎的！」邱議瑩指出，穿夾腳拖去超商買兩瓶舒跑，就要查身分證，「我想這個在台灣社會，不管是誰，應該是沒有人可以接受吧？」幸好有人「路見不平、拔刀相助」。

邱議瑩也調侃，「還好這名路人是男性，如果是女性的話，那女性在假日跟你穿著夾腳拖去超商，我看這個事情會沒完沒了，你可能面對的不是警方盤查，你可能回家得面臨嚴刑拷打」。

李永得昨下午穿著輕便運動服、夾腳拖，至台北轉運站一樓大廳的便利商店買飲料，卻遭保安警察大隊第五中隊員叫住攔查，警方還在未告知原由的情況下，要求他出示身分證，他認為此舉於法無據、不明就裡，因而拒絕配合，直到有民眾看不下去，替他仗義執言，才得以脫身，事後他氣得在臉書大罵「台北市甚（什）麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」引起輿論譁然。

廣告
  • 客委會主委李永得昨出門買東西遭警方攔查，對此，太座、民進黨立委邱議瑩表示，警察說法超瞎。（資料照，記者廖振輝攝）

    客委會主委李永得昨出門買東西遭警方攔查，對此，太座、民進黨立委邱議瑩表示，警察說法超瞎。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 攔查 李永得 警察 邱議瑩
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：李永得遭攔查 邱議瑩批員警說法很瞎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.