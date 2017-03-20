台獨盡頭是統一？ 張小月：堅持自由民主價值

2017-03-20 09:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任張志軍日前嗆聲「台獨走到盡頭是統一」，陸委會主委張小月今日受訪表示，堅持自由、民主價值，對岸應了解台灣狀況，不要去突出不同點。

張小月指出，兩岸最重要的是要了解制度不一樣，兩岸看法及立場也不一，台灣是高度自由、民主社會，堅持自由、民主價值，呼籲對岸要了解政治、社會狀況，不要去突出不同點，而是要在相同之處溝通對話，兩岸關係才能往前進展。

針對國台辦主任張志軍的發言踩到「紅線」將被異動的傳言，張小月則說，對人事向來不做評論，但兩岸政策具有高度性、一貫性、一致性，還是希望能開啟溝通及對話。

張小月說，兩岸交流30多年來有許多不同層次的對話管道，的確自己上任至今沒有跟張志軍正式對話過，「這是滿可惜的，如果可以恢復過去溝通管道，坐下談也有助於兩岸平和安定。」

面對中美兩國將舉行「川習會」，張小月呼籲美國與中國改善關係同時，不應拿台灣當籌碼，台灣從不應該做為棋子，美國要履行「台灣關係法」及「對台六項保證」，中方也須維持亞太地方的和平穩定。